Yoga y meditación, herramientas con beneficios visibles | Ep 2

Entre la vida agitada y la búsqueda por la felicidad navega la mayoría de las personas. ¿Pero qué pasa cuando en medio de esa lucha la vida te golpea de frente con un desafío que parece insuperable?





Ese fue el interrogante que se planteó Oswaldo Grillet, un venezolano de 48 años que vive en la ciudad de Adelaida, en Australia del Sur y que adquirió una discapacidad visual de adulto.





Oswaldo recurrió al yoga y la meditación, dos herramientas que lo ayudaron a salir de su estado de conmoción y a encontrar la luz al final del túnel.





El experto en estas técnicas milenarias sufrió lo que se conoce como desprendimiento de retina en su ojo derecho y como consecuencia perdió más del cincuenta por ciento de su vista.



Oswaldo Grillet, profesor de yoga y meditación. “Obviamente fue algo shocking, un año en el que tuve que dejar de hacer todo lo que hacía, porque llevaba una vida muy activa… las primeras semanas fueron muy tensas… fue un frenazo duro”, afirma Oswaldo en entrevista con SBS Spanish.





El desprendimiento de retina ocurre cuando la retina se separa de la parte posterior del ojo y deja de funcionar, afectando la claridad de la visión.





“No existe ningún (otro) síntoma físico. En mi caso empecé a ver... una mancha negra que empieza a crecer (pero) … como no me dolía y no sentía nada, no sabía qué era”, explica Oswaldo.





Son varias las razones por las cuales una persona puede tener disposición a desarrollar el desprendimiento de retina. En el caso de Oswaldo, el detonante fue su alta miopía, un trastorno común de la visión que le permite ver con claridad los objetos que están cerca, pero ver borrosos los objetos alejados, y que corregía con anteojos.





“Normalmente eso (desprendimiento de retina) con una operación se resuelve si es tratado inmediatamente, pero yo me encontraba en un lugar remoto y pasaron dos o tres días hasta que pude tener acceso a un verdadero profesional”, recuerda.





...en la vida siempre hay un antes y un después… uno debe aprender a soltar cuando hay que soltar… Oswaldo Grillet





Pues, este examante de la velocidad estaba realizando una travesía en bicicleta de montaña por un camino lejano de Nueva Zelanda cuando los efectos debilitantes de la condición lo frenaron, literalmente, y lo obligaron a buscar atención médica.



Oswaldo en bicicleta de montaña. Su condición se deterioró por la demora en llegar a un hospital y cuando finalmente arribó se hallaba en estado grave.





Pasó un año entrando y saliendo del hospital debido a las cuatro cirugías a las que tuvo que someterse para recuperar parte de la visión de su ojo derecho.





En la actualidad, Oswaldo ve bastante borroso por ese ojo , incluso con anteojos, por lo que no ha tenido otra opción que aceptar que su vista “no volverá a la normalidad”. No obstante, insiste que el cerebro se adapta a cualquier dificultad por lo tanto, considera que su visión parcial no significa un mayor impedimento.





“Sin duda, en la vida siempre hay un antes y un después… uno debe aprender a soltar cuando hay que soltar… y sí, tuve que dejar de hacer cosas que hacía, o las tuve que hacer de manera diferente y hacer ajustes, pero siempre que se abre un espacio, o que algo se va, es una oportunidad para entender que algo nuevo y diferente viene,” señala Oswaldo, quien en la actualidad se desempeña como terapeuta motivacional, trabajador social, profesor de yoga, músico, compositor y escritor.



Salida del laberinto

Oswaldo admite que, por años, estuvo desconectado de su cuerpo y mente, compenetrado en mantener una existencia agitada, rebosante de proyectos y responsabilidades que le exigían atención y tiempo.





Pero con la pérdida parcial de su visión comenzó a buscar caminos que lo llevaron hacia la introspección. En ese espacio reevaluó sus prioridades y aprendió a aceptar que “la vida es un proceso de aprendizaje y adaptación”.





...siempre que se abre un espacio, o que algo se va, es una oportunidad para entender que algo nuevo y diferente viene. Oswaldo Grillet





Ahora le presta mayor atención a sus procesos internos y redirige su energía por “un sendero místico científico”, como él lo describe, que se basa en la medicina convencional, crucial para evitar mayor deterioro de su visión, y las técnicas milenarias del yoga y la meditación que lo ayudaron a sanar su cuerpo, mente y alma.





“No estoy hablando de algo superficial, es algo que toma años de estudio para lograr tener un entendimiento de lo que se trata la vida… y con esas herramientas (yoga y meditación) … un ser humano se empodera para poder ver la vida como es y no como uno cree que tiene que ser,” explica.





Vale aclarar que Oswaldo es un practicante experimentado del yoga y la meditación.





Comenzó a explorar ambas técnicas en Venezuela cuando era un adolescente, y años más tarde viajó a la India donde vivió como monje, estudiando y practicando el yoga, música devocional, meditación trascendental y medicina ayúrvedica.



Esta riqueza de conocimientos facilitó su camino, y lo ayudó a ser más consciente de su realidad para encontrar formas de adaptación ante los cambios inevitables.





“Uno cree que está activo productivamente y resulta ser que te estás haciendo daño porque los niveles de estrés son muy altos, aunque sea un deporte lo que estás haciendo”.





Así, poco a poco, y con la ayuda del yoga y la meditación, logró afinar su manejo del estrés, “porque el desprendimiento de retina está vinculado con el sistema nervioso y la presión”, explica Oswaldo, consciente de que el riesgo de volver a sufrir otro desprendimiento en uno de sus ojos es significativamente elevado.





Oswaldo insiste que para meditar no es necesario esforzarse, solo hay que buscar un sitio tranquilo, cerrar los ojos, concentrarse en la respiración y aceptar los pensamientos que surgen, observándolos, en lugar de intentar controlarlos.





“Desde hace ya casi 50 años la ciencia ha estado escaneando los cerebros de los grandes meditadores y la neurociencia está demostrando (lo que se puede lograr meditando)”.





“El saber meditar o el saber percibir la vida como es y no como tu condicionamiento mental te exige que sea… es lo importante... y si te lo planteas y lo decides considerar en tu vida, tú te vas a empoderar y vas a lograr estar en paz, sea lo que sea que esté pasando en el mundo externo”, afirma Oswaldo, quien ahora divide su tiempo entre el trabajo como terapeuta motivacional, trabajador social y profesor de yoga, y en su tiempo libre compone música, toca la guitarra eléctrica en una banda de rock y recientemente terminó de escribir un libro.





El Día Internacional del Yoga

Naciones Unidas (ONU) ha declarado el 21 de junio como el Dia Internacional del Yoga para promover sus beneficios en la salud física y mental de la humanidad.





“Durante la pandemia se demostró una tendencia creciente de personas de todo el mundo que adoptaron esta práctica para mantenerse saludables y rejuvenecidos y para luchar contra el aislamiento social y la depresión”, afirma la ONU.





“Pero el yoga también desempeñó un papel importante en la atención psicosocial y la rehabilitación de los pacientes con COVID-19 para aliviar sus miedos y ansiedades”, agrega.





La esencia del yoga es cultivar la determinación para que una persona logre quererse y estar en paz consigo mismo y con sus procesos internos, y para que pueda vivir en armonía con todo lo que no puede controlar en su entorno.





El yoga también se puede definir como una herramienta para lograr “el equilibrio no solo dentro del cuerpo o entre la mente y el cuerpo, sino también el equilibrio en la relación humana con el mundo”.





“El yoga puede ser un instrumento importante en la búsqueda colectiva de la humanidad para promover un estilo de vida sostenible en armonía con el planeta Tierra”, destacó la ONU durante el Día del Yoga de 2022 bajo el lema “Yoga para la humanidad”.





