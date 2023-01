ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எப்பொருட்களைக் கொண்டு வந்தால் திருப்பி அனுப்பப்படுவீர்கள்?

கற்பனை செய்து பாருங்கள், உலகின் பாதித் தூரம் பயணித்துவந்து தடைசெய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் காரணமாக திரும்பிச் செல்லுங்கள் என்று கூறினால் எப்படியிருக்கும்?





ஆஸ்திரேலியாவிற்குள் நுழையும் நபர்கள், incoming passenger card என அறியப்படுவதை நிரப்புகிறார்கள். இதில் ஒரு நபர் தங்களுடன் நாட்டிற்குள் கொண்டு வரும் பொருட்களின் வகைகள் கேட்கப்படுகின்றன.



Oh, duck!: Man trying to bring six kilos of meat into Australia has visa axed

இதன்மூலம் பயணிகள் தங்களிடம் உள்ள பொருட்களை அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் உலகிலேயே அதிக கடுமையான சுங்க விதிகள் காரணமாக, ஆஸ்திரேலியாவிற்குள் நீங்கள் சரியாக என்ன கொண்டு வர முடியும்? மேலும் எவற்றைக் கொண்டுவர முடியாது?



விலங்குகள்

ஆஸ்திரேலியாவிற்குள் கொண்டு வரக்கூடிய பல கட்டுப்பாடுகள் நாட்டின் பல்லுயிரியலைப் பாதுகாப்பது பற்றியதாகும். கடுமையான உயிரியல் தொடர்பிலான பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுகள் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள் நுழையும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன.





முன்பு 2018 ஆம் ஆண்டு நடந்த ஒரு சம்பவத்தைப் பற்றி விவசாயத் துறையின் செய்தித் தொடர்பாளர் பேசினார். இது ஆஸ்திரேலியாவின் விமான நிலையங்களில் உயிரியல் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பார்த்த மிகவும் ஆச்சரியமான மற்றும் தீவிரமான நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஆஸ்திரேலிய குடியிருப்பாளர் ஒருவர் உயிருள்ள அணில்களை தனது உடலில் மறைத்துக்கொண்டு பாலியிலிருந்து பிரிஸ்பேன் வந்தடைந்தார்.





A man travelling home to Australia from Bali was found with a squirrel. Source: Getty / NurPhoto

“Squirrels can carry rabies — which is present in Bali — and if this disease was to arrive here, the toll on human and animal health would be huge,” the Department's Dr Chris Walker said in 2021 when reflecting on some of the more interesting finds.