คาดร้อนนี้ฝนตกหนัก กรมอุตุฯ ประกาศภัยลานีญา 3 รอบติด

ประเด็นสำคัญในบทความ สำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย (BoM) ได้ประกาศว่าออสเตรเลียกำลังประสบกับปรากฏการณ์ลานีญาติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3

สภาวะลานีญาได้รับการกล่าวว่าเป็นสาเหตุในการเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ และภูมิภาคนอร์เทิร์น ริเวอส์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในปีนี้

คาดว่าปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศครั้งนี้จะถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ก่อนที่จะถึงจุดที่เป็นกลางช่วงต้นปีหน้า

คาดการณ์สภาพอากาศตลอดช่วงที่เหลือของปี 2022 ได้ถูกหยิบยกให้เป็นผลจากปรากฎการณ์ลานีญาที่ก่อตัวขึ้น จากตัวชี้วัดด้านชั้นบรรยากาศและมหาสมุทร “วัฏจักรการผันผวนของเอลนีโญฝ่ายใต้ (ENSO)” ซึ่งได้แจ้งระบบแจ้งเตือนปรากฎการณ์ลานีญาของสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย (BoM)





สำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย (BoM) ได้สังเกตการเย็นตัวในพื้นที่โซนร้อนตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับกระแสลมค้า (trade wind) ซึ่งเป็นลมประจำบริเวณเส้นศูนย์สูตร รวมถึงปริมาณเมฆบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็นสิ่งชี้วัดทั่วไปทั้งหมดของปรากฏการณ์ลานีญา



การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น หลังมีรายงานจำนวนหนึ่งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดปรากฎการณ์ทางสภาพอากาศเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกลงมามากกว่าปกติ และอุณหภูมิที่เย็นลงทั่วพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย





“แบบจำลองชี้ว่า ปรากฎการณ์ลานีญาครั้งนี้อาจถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และกลับมาสู่สภาพที่เป็นกลางในช่วงต้นปี 2023” สำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุ





3 ปีที่ติดต่อกันของปรากฏการณ์ลานีญาในออสเตรเลีย นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ โดยก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเพียง 3 ครั้งนับตั้งแต่ปี 1900





ศาสตราจารย์จูลี อาร์บลาสเตอร์ (Julie Arblaster) รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสภาพภูมิอากาศสุดขั้วของสภานักวิจัยแห่งออสเตรเลีย (The ARC Center of Excellence for Climate Extremes) กล่าวว่า ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นอีกครั้งนี้เป็นเรื่องที่ “น่าเป็นห่วงมาก” จากความเป็นไปได้ในการนำพาสภาพอากาศเปียกชื้นมายังพื้นที่ตะวันออกของออสเตรเลียในฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้





“หลายภูมิภาคยังคงกำลังฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัยเมื่อต้นปี และฝนที่ตกมาเพิ่มในพื้นที่กักเก็บน้ำที่ซึมซับไว้จนเต็มที่อยู่แล้วอาจทำให้การฟื้นฟูนี้ช้าลง” ศาสตราจารย์อาร์บลาสเตอร์กล่าว



สำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย กล่าวว่า ภาวะโลกร้อน (global warming) ยังคงมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศทั้งภายในประเทศและทั่วโลก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในออสเตรเลียได้เพิ่มสูงขึ้นไปประมาณ 1.47 องศาเซลเซียส ในช่วงปี ค.ศ. 1910-2020