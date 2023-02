วิธีฝึกอบรมการปฐมพยาบาลในออสเตรเลีย

ประเด็นสำคัญ การปฐมพยาบาลเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

การฝึกทำ CPR เป็นหัวใจของหลักสูตรการปฐมพยาบาล ตามแนวทางที่หน่วยงานดูแลกำหนด

การฝึกอบรมแตกต่างไปตามระยะเวลา รูปแบบ การรับรองและหลักสูตรที่ครอบคลุมเฉพาะทาง

และมีพนักงานเพียงไม่ถึง 1 ใน 3 คนที่รู้สึกมั่นใจที่จะทำการปฐมพยาบาลหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำงาน





คุณบัค รีด (Buck Reed) เป็นแพทย์ฉุกเฉินกว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์สอนการแพทย์ฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซิดนีย์ (Western Sydney University)





เขากล่าวว่า แม้คนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการอบรมการปฐมพยาบาล ยกเว้นกรณีเพื่อการทำงาน แต่ความรู้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดี





“การฝึกอบรมปฐมพยาบาลมีประโยชน์ 2 สิ่ง"



มันช่วยให้คนนั้นมีทักษะในการจัดการสถานการณ์และบรรเทาอาการของผู้ป่วยเมื่อพวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือไม่สบาย และช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ

"ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องนี้จึงเป็นวิธีที่ดีกับหลายคนในการรับมือสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในแง่ของการปฐมพยาบาล และการเตรียมใจรับสถานการณ์”



คาดว่ามีพนักงานน้อยกว่า 1 ใน 3 ที่รู้สึกมั่นใจในการทำการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในที่ทำงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลสอนพื้นฐานวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และวิธีรักษาอาการบาดเจ็บที่แตกต่างไป





จุดมุ่งหมายคือช่วยให้ผู้ประสบเหตุมีโอกาสรอดและทุเลาอาการมากขึ้น ก่อนที่จะถึงมือแพทย์ คุณรีดกล่าว





“การปฐมพยาบาลเน้นถึงก่อนความช่วยเหลือจะมาถึง อย่างไรก็ตามหากมีใครโทรสายด่วนฉุกเฉิน 000 ผู้รับสายฉุกเฉินจะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์เพื่อช่วยพวกเขาเช่นกัน เมื่อคุณโทร 000 เพราะมีบางอย่างเกิดขึ้น นั่นอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรับข้อมูลทั้งหมด ยิ่งมีการเตรียมตัวมากเท่าไหร่ การโทรจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น แต่แน่นอนหากมีผู้ที่ป่วยหนักหรือบาดเจ็บ เราอยากให้ทุกคนเริ่มทำสิ่งต่างๆ นับตั้งแต่วินาทีที่มันเกิดขึ้น ก่อนที่แพทย์ฉุกเฉินจะมาถึง”



ตัวเลขประเมินว่า 75% ของภาวะหัวใจหยุดเต้นเกิดขึ้นที่บ้านหรือในสถานที่ส่วนตัว หลักสูตรฝึกอบรมการปฐมพยาบาลสอนวิธีการช่วยชีวิตขณะหยุดหายใจ (Cardiopulmonary Resuscitation) หรือซีพีอาร์ (CPR) และวิธีใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (defibrillator)





สองวิธีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่อาจช่วยชีวิตได้ การแทรกแซงที่ผู้ใดผู้หนึ่งทำได้เพื่อช่วยคนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น





คุณรีดกล่าวว่าการฝึกอบรมซีพีอาร์ควรปฏิบัติตามขั้นตอนของสภาการช่วยชีวิตของออสเตรเลีย (Australian Resuscitation Council) หรือ เออาร์ซี (ARC)





นายแพทย์ฟินเลย์ แม็กนีล (Dr Finlay MacNeil) ศัลยแพทย์และผู้อำนวยการคณะอนุกรรมการการปฐมพยาบาลสำหรับสภาการช่วยชีวิตที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (First Aid Sub-Committee for both the Australian and the New Zealand Resuscitation Councils)





เขากล่าวว่ามีหลายองค์กรที่ให้การฝึกอบรมปฐมพยาบาล





การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลจะจำลองสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ยังมีผู้ให้บริการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสอนด้วย นายแพทย์แม็กนีลกล่าว





“ผู้ให้บริการเอกชน หรือองค์กรสอนปฐมพยาบาลใดๆ ที่มีสถานะ อาร์ทีโอ (RTO) หรือสถานะขององค์กรฝึกฝนที่ขึ้นทะเบียน (Registered Training Organisation) เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะไปเรียน คุณควรไปเรียนกับสถานที่ที่ขึ้นทะเบียน”





แม้หลักสูตรปฐมพยาบาลส่วนใหญ่จะสอนแบบตัวต่อตัว บางแห่งมีบริการสอนออนไลน์





คุณเด็บ โลว์ (Deb Lowe) เป็นหัวหน้าการปฐมพยาบาลระดับภูมิภาคของสภากาชาด (First Aid Regional Area Lead for the Red Cross) ที่บริสเบน





เธอกล่าวว่าการสอนหลักสูตรผสมช่วยให้ความรู้แตกต่างไป





“ฉันคิดว่าประโยชน์ข้อหนึ่งคือมีส่วนประกอบของการสอนแบบออนไลน์ผสม เพื่อให้คุณทำสิ่งนี้ในเวลาว่างและตามความสะดวกของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับผู้เรียนซึ่งอาจต้องใช้เวลาเพื่อไตร่ตรองและซึมซับข้อมูล และยังสามารถย้อนกลับ เพื่ออ่านซ้ำและทบทวนข้อมูลได้ เรายังมีฟังก์ชั่นคำบรรยายอีกด้วย เพื่อให้สามารถแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้”



ผู้ให้บริการฝึกอบรมบางรายมีหลักสูตรออนไลน์ คุณโลว์กล่าวต่อ (เสริมว่า) ผู้ปกครองและผู้ดูแลมีทางเลือกในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลสำหรับทารกและเด็ก





ในออสเตรเลีย การต่ออายุคุณวุฒิการปฐมพยาบาลควรทำทุก 3 ปี และฝึกอบรมทบทวนการ CPR แนะนำให้ทำทุกปี นายแพทย์แม็กนีลอธิบาย





“การอบรมเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำซีพีอาร์ การอบรมจะช่วยได้จริงๆ เป็นที่น่าเสียดาย ในตอนนี้"



มีคนออสเตรเลียเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ที่มีคุณวุฒิปฐมพยาบาล

"และความสามารถทำซีอีพาร์มักจางหายไปตามเวลา”



หลายองค์กรจัดหลักสูตรการปฐมพยาบาลในชุมชน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์หรือพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก หลักสูตรการปฐมพยาบาลแตกต่างไปตามระยะเวลา ตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงถึง 2-3 วัน บางหลักสูตรได้รับการรับรองระดับประเทศ





บางหลักสูตรเหมาะกับสำนักงาน บางหลักสูตรเหมาะกับสถานที่ทำงานกลางแจ้ง





คุณรีดกล่าวว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสถานที่ทำงานควรมั่นใจว่าหลักสูตรที่เลือกเหมาะสมกับความต้องการ





“นั่นหมายความว่าพวกเขาสอนตามมาตรฐานเฉพาะที่ระบุไว้ตามหลักสูตรนั้น และมีหลักสูตรที่ระบุถึงสิ่งที่แตกต่างไป มักเป็นส่วนหนึ่งในแพ็คเกจการอบรมในที่ทำงาน หากคุณจะใส่หลักสูตรให้เป็นสิ่งที่ต้องอบรมก่อนการทำงาน สิ่งสำคัญคือเลือกหลักสูตรปฐมพยาบาลที่ถูกต้องกับสถานที่ทำงานหรือตามความต้องการ”



อาจมีประชากรออสเตรเลียเพียง 5% เท่านั้นที่มีใบรับรองการปฐมพยาบาลขณะนี้ นอกจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว องค์กรไม่หวังผลกำไรหลายแห่ง องค์กรของชุมชนต่างๆ และบริการรถพยาบาลยังให้การฝึกอบรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย





คุณรีดแนะนำให้พิจารณาตัวเลือกต่างๆ ที่มี





“มีผู้ให้บริการหลายแห่งที่คุณสามารถดูได้ และคุณควรดูคำวิจารณ์ของผู้ให้บริการ หรือโครงสร้างของหลักสูตร ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มักมีคุณภาพดี แต่ก็มีผู้ให้บริการระดับชุมชนเช่นกัน ซึ่งก็ดีมากเช่นกัน เหมือนการตรวจสอบบริการอื่นๆ สิ่งสำคัญคือเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ หากพวกเขามีลูกเล็กๆ การทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่เด็กจะให้ข้อมูลเฉพาะด้านที่มีประโยชน์กับพวกเขา”



