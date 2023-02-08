སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཁྲལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ (ATO) ལ་འབྲེལ་བ་མི་བྱེད་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་འདུག

ECONOMY STOCK

The Australian Taxation Office at Lang Street in Sydney on November 24, 2008. (AAP Image/Tom Compagnoni) NO ARCHIVING Source: AAP / Tom Compagnoni/AAPIMAGE

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་དུ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཁྲལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ཏེ་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་བཟོས་རྗེས། དེའི་ཐོག་ནས་མི་སྒེར་ལ་ཡི་གེ་གཏོང་བའམ། ཡང་ན། མི་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་པར་བཀོད་ཡོད་པའི་འོག་ལ་མཆན་བྲིས་ནས་འབྲེལ་བ་བྱས་རྗེས། མི་དེའི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་རིམ་གྱིས་རྐུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

Share

Latest podcast episodes

རྨང་གཞི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་ཕྲུ་གུ་ལ་ཆུ་རྐྱལ་བསླབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན།

Nurses, paramedics and allied health professionals will soon be included in the delivery of primary care as Medicare faces the biggest overhaul in its 40-year history.

གཞུང་གི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དང་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

Happy female gynecologist looking at smiling man touching stomach of pregnant woman in clinic

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་འགྲོ་སོང་ཉུང་བའི་སྨན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།

Doctor consoling female patient

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་བྱིས་པ་མངལ་ལས་འདེད་པའི་གདམ་ཀ་གང་དག་ཡོད་དམ།