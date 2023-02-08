སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཁྲལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ (ATO) ལ་འབྲེལ་བ་མི་བྱེད་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་འདུག
The Australian Taxation Office at Lang Street in Sydney on November 24, 2008. (AAP Image/Tom Compagnoni) NO ARCHIVING Source: AAP / Tom Compagnoni/AAPIMAGE
སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་དུ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཁྲལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ཏེ་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་བཟོས་རྗེས། དེའི་ཐོག་ནས་མི་སྒེར་ལ་ཡི་གེ་གཏོང་བའམ། ཡང་ན། མི་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་པར་བཀོད་ཡོད་པའི་འོག་ལ་མཆན་བྲིས་ནས་འབྲེལ་བ་བྱས་རྗེས། མི་དེའི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་རིམ་གྱིས་རྐུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
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