Afriican news

Eritrean and Rusian foreign afairs and Somalian refugees Source: Eritrean and Rusian foreign afairs and Somalian refugees
Published 1 February 2017 at 1:12pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ራሻ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ጸገማት ክትፈትሕ ድልውቲ ምዃና ሚኒስተር ወጻኢ ራሻ ንሚኒስተር ወጻኢ ኤርትራ ገሊጽሉ። ካብ ውትህድርና ናይ ኤርትራ ምህዳም ብቘዕ ምኽንያት መውሃቢ ዑቕባ ኣይከውንንዩ ብምባል ሓደ ናይ እስራኤል ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ካብ ኬንያ ናብ ኣመሪካ ዝተበገሱ ኣሻሓት ስደተኛታት ብሰንክ ፍሉይ ትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕ መገሻኦም ተሰሪዙ፡ ናይ ጫድ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቦ ወምበር ኮሚሺን ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ተመሪጹ፡፣
Published 1 February 2017 at 1:12pm
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