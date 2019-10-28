SBS Tigrinya

All African games champion tests positive and may relinquish medal

SBS Tigrinya

Berhanu Tsegu tests positive for EPO

Source: InsidetheGames

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 28 October 2019 at 8:06pm, updated 28 October 2019 at 9:24pm
Source: SBS
Available in other languages

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (28/10/2019) * ሰንበረ ተፈሪን ዮሚፍ ከጀልቻን ኣብ ቫለንስያ ዓወታት ኣመዝጊቦም; ጸብጻብ ውድድራት ኣትለቲክስ ቀዳመ ሰንበት፡ * ኢትዮጵያዊ ሻምፒዮን ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ብቕዓት ዘደንፍዕ ንጥረነገር ወሲዱ ድሕሪ ምእጋዱ ዓወቱ ናብ ኤርትራዊ ተዋሂቡ፡ * ኤርትራ ናብ ግጥማት ሻምፒዮና ሴካፋ ደቀንስትዮ ጋንታ ከምትልእኽ ኣፍሊጣ፡ * ደቡብ ኮርያ ደገፍታ ብኣካልን ብቴሌቪዥንን ግጥማት ሃገሮም ክዕዘቡ ብዘይምኽኣሎም ንሰሜን ኮርያ ከሲሶማ፡

Published 28 October 2019 at 8:06pm, updated 28 October 2019 at 9:24pm
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ