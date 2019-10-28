All African games champion tests positive and may relinquish medal

Source: InsidetheGames
Published 28 October 2019 at 8:06pm, updated 28 October 2019 at 9:24pm
Source: SBS
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (28/10/2019) * ሰንበረ ተፈሪን ዮሚፍ ከጀልቻን ኣብ ቫለንስያ ዓወታት ኣመዝጊቦም; ጸብጻብ ውድድራት ኣትለቲክስ ቀዳመ ሰንበት፡ * ኢትዮጵያዊ ሻምፒዮን ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ብቕዓት ዘደንፍዕ ንጥረነገር ወሲዱ ድሕሪ ምእጋዱ ዓወቱ ናብ ኤርትራዊ ተዋሂቡ፡ * ኤርትራ ናብ ግጥማት ሻምፒዮና ሴካፋ ደቀንስትዮ ጋንታ ከምትልእኽ ኣፍሊጣ፡ * ደቡብ ኮርያ ደገፍታ ብኣካልን ብቴሌቪዥንን ግጥማት ሃገሮም ክዕዘቡ ብዘይምኽኣሎም ንሰሜን ኮርያ ከሲሶማ፡
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