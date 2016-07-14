ደሃይ ኩነታት እታ ዓሚ ኣብ ቦትስዋና ኢዳ ዝሃበት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤራትራ፡ ቃለ መሕትት ምስ ኣባላት

Eri National team Source: Eri National team
Published 14 July 2016 at 3:27pm, updated 14 July 2016 at 3:30pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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10 ኣባላት ሕርይቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ 14 ጥቅምቲ 2015 ኣብ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ኤርትራ ኣንጻር ቦትስዋና ድሕሪ ምስታፍ ጋንትኦም 3-1 ተሳዒራ፡ ንሳቶም ኣብኡ ዑቕባ ከምዝሓተቱ ይዝከር። ኣብቲ ፈለማ ኢዶም ዝሃብሉ መንግስቲ ቦትስዋና ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣለዎም ኢሉ ክመልሶም ሃቂኑ እንተነበረኳ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ንዓዶም ከይምለሱን ጉዳዮም ክስማዕን ውሳነ ሂቡ። እቶም ተጻወቲ ብሓደ ዲክ በይፎርድ ዝተባህለ በቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደበሩ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ዝተቖጽረ ጠበቓዮም ተወኪሎም። ኣብዚ እዋን ኩነታቶም ከመይ ከምዘሎ ንምፍላጥ ኢብራሂም ናብቲ ኣብ ቦትስዋና ዘለዉዎ መዕቆቢ ደዊሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ እንሆ ድማ ነቕርቦ፡፣
Published 14 July 2016 at 3:27pm, updated 14 July 2016 at 3:30pm
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