Ethiopia in 2016 (AAP) Source: Ethiopia in 2016 (AAP)
Published 30 December 2016 at 8:37am, updated 30 December 2016 at 8:47am
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ኣብዚ ንዛዝሞ ዘለና ዓመተ 2016 ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባን ካልእ ሸነኻት ብዙሕ ርእያ እያ። ኣብዚ ጽሟቕ ዳህሳስ ቀሪቦም ካብዘለዉ፡ብድሕሪ ንዓመታት ምጥምማት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ንእስ ዝበለ ኩናት ዝገጠመትሉሉ ዓመትዩ።ብድርቂ ንዝተሃስየ ከባቢታት ንምሕጋዝ ቀረብ ረዴኤት ንም እታው ወደብ ጂቡቲ ብምጽባቡ ኢትዮጵያ ንወደባት ሱዳንን ሶማሊያን ከም ተወሰኽቲ ወደባት ይራ ክትጥቀመለን ተገዲዳ እያ።ተቓዉሞታት ኣብ ክልላት ኣምሃራን ኦሮሞን ዝሓየለላን ብሰንኩ ፡ መንግስቲ ፖሊሲታቱ ክቕይርን ናይ ህጹጽ ድንጋገ እዋን ሓደጋ ከተግብር ተገዲዱ እዩ።ኣብ ዘመነ ኢሂወደግ እቲ ዝዓበየ ተቓዉሞ ኣብ ትግራይ ተራእዩ፡ምዕቡል ኤለክትሪካዊ መስመር ባቡራት ተሰሪሑ ኣብ ስራሕ ዊዒሉ።ኢትዮጵያ ኣሲራቶም ካብዝነበረት 12 ሺሕ ሰባት ነቶም 10 ሺሕ ኣሰልጢናን ኣምሂራንውን ፈኒያቶም እያ።
Published 30 December 2016 at 8:37am, updated 30 December 2016 at 8:47am
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