EU MIGRANTS

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Published 13 July 2016 at 3:02pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ናብ ማያት ኣውሮጳ ንምብጻሕ፡ ጥሊያን እታ ቀንዲ ብስደተኛታት መብጽሒት ሃገር ሙዃና ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ትካል ምክልኻል ዶባት ወጻኢ ገሊጹ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ናብ ግሪክ ዝኸይድ ቁጽሪ ስደተኛ እናወሓደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋንዩ። ትካል Frontex ከምዝገልጾ፡ ኣብ መንጎ ሰሜን ኣፍሪቃን ጥሊያንን ዝህሉ ምንቅስቓሳት ስደተኛታት ብዕቱብ ክከታተሎ እዩ።ብተወሳኺ እቲ ትካል ከም ግብረመልሲ ንዋሕዚ ስደተኛታት፡ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ዘሎ ምሕደራ ዶባት ዓቢ ለውጢ ከምዝገበረ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ትካል ብተወሳኺ ኣብ ኣውሮጳ ንዝኣተዉ ስደተኛታት ናብቲ ዝመጽሉ ሃገራቶም ናይ ምምላስ ዓቢ ተራ ክህልዎ ትጽቢት ክግበረሉዩ።

Published 13 July 2016 at 3:02pm
By Beyene Semere
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