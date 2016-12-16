Interview with Dr berhane tecle

Dr Berhane tecle (Supplied by Berhane) Source: Dr Berhane tecle (Supplied by Berhane)
Published 16 December 2016 at 2:47pm
By Beyene Semere
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ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጋዳላይ ዝነበረን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ሆላንድን ኣብ ሳይንስ ኣናሊቲካል ኬሚስትሪ ተመራማሪ ዝኾነ ዶክተር ብርሃነ ተኽሉ ብዛዕባ ኣብ ሆላንድ ምስምህዳስ ፓስፖርት ዘጋጠሞ ነገር ይገልጽ። ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ንኸሐድስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝኸደሉ ተጋግየ እየ፡ ኣብዝኾነ እዋን ብገበን ተኸሲሰ መቕጻዕተይ ክቕበል እየ ዝብል ብናይ ጣዕሳ ወረቐት ዝፍለጥ ፎርም ንኽፍርም ጸቕጥን ምድፍፋእን ከምዝተገብረሉን ብሰንኪዚ ኣብ ህይወቱ ዝሰዓበ ኩነታትን ንምስማዕ ኣብዚ ጠዉቑ።
Published 16 December 2016 at 2:47pm
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