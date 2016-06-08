SBS Tigrinya

Interview with Dr. Daniel mekonn

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Daniel mekonn

Daniel mekonn Source: Daniel mekonn

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Published 9 June 2016 at 7:27am
By በየነ ሰመረ
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መርማሪ ኮምሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፣ ሰብ-መዚ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት Crimes Against Humanity ከምዝፈጸመ ከምዘረጋገጸ ገሊጹ።ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፡መንግስቲ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከምዘሎ ኣብ መደመምታ ዝበጽሐ መርማሪ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣብ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ምፍጻሙን ዘይምፍጻሙን ንምጽራይ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተልእኾኡ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ መጽናዕቱ ኣብ ምቕጻል ድሕሪ ምጽንሑ፣ትማሊ ረቡዕ 8 ሰነ 2016 ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘጋብኦ ጋዜጣዊ መግለጺ፣ ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት Crimes Against Humanity ከምዝፈጸመ ኣረጋጊጹ። ነዚ ብዝምልከት መብርሂ ክህበና ንበዓል ሞያ ሕጊ ሰብ ኣዊ ጉዳያት ዝኾነ ዶ/ር ዳኒኤል መኮንን ኣዘራሪብናዮ ኣለና እንሆ።

Published 9 June 2016 at 7:27am
By በየነ ሰመረ
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