ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን - ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ኤርትራ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣመሓላሊፉ

SBS TigrinyaOther ways to listen ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን - ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ኤርትራ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣመሓላሊፉPlay13:26SBS TigrinyaOther ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.15MB)Published 7 July 2016 at 4:42pmBy ኤስቢኤስ ትግርኛSource: SBSAvailable in other languages Published 7 July 2016 at 4:42pmBy ኤስቢኤስ ትግርኛSource: SBSAvailable in other languagesShareLatest podcast episodes'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ