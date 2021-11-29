ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

5 ኤርትራውያን ንስልማት ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተሓጽዮም፣ ሃይለን ፈይሳን ክሳብ ኲናት ክንኣቱ ኢና ይብሉ

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Olympic_great_Haile_Gebrselassie_speaking_at_the_Olympic_hunger_summit_in_Downing_Street,_12_August_2012

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Published 29 November 2021 at 4:40pm
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (29/11/2021) * ሓሙሽተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽግለታ ንብሉጽ ተቐዳዳማይ ናይ’ዚ ዓመት ተሓጽዮም፡ ስልማታት ኣትለቲክስ ዓለም 2021 ዝዕደለሉ ባሕቲ ታሕሳስ እናቐረበ ኣብ ዝመጸሉ ኣትሌታት ዓመተ 2021 ብኽልቲኡ ጾታታት ዝሓለፈ ሰሙን ተረቚሖም፡ * ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፋይ ኣብ ጉያ እግሪ መሮር ኣብ ስፐይን ተዓዊታ፡ ኢትዮጵያዊት ጸሃይ ኣለሙ ኸኣ ኣብ ማራቶን ፊረንዘ ኣብ ኢጣልያ ተዓዊታ፡ * ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ ኲናት ኣንጻር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክመርሖ ናብ ግንባር ክኸይድ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ገዳይም ኣትሌታት ሃይለ ገብረስላሰን ፈይሳ ለሊሳን ክዘምቱ ድሉዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም፡ * ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ማእከል ወቕቲ ግጥማት ጋንታታት ኤውሮጳ ዝካየድ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ጋንታታት ብዘይ ኣፍሪቃውያን ከዋኽብተን ግጥማተን ከካይዳ ይዳለዋ

Published 29 November 2021 at 4:40pm
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