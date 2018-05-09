ኣመሪካ ካብ ዉዕል ኑክሌየስ ምስ ኢራን ወጺኣ

US president Donald Trump holds a national-security memorandum he has signed Source: AAP
Published 9 May 2018 at 1:46pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ካብቲ ናይ ኣህጉራዊ ውዕል ኑክሌየስ ምስ ኢራን ኣውጺእዋ። ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ተዓዘብቲ፤ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከቢድ ቅልውላው ክፈጥርዩ፡ ኣብ ኣውሮጳ ንዘለዋ መሓዙት ኣመሪካ ዝኾና ሃገራት ድማ ዉሳነ ትራምፕ ኣቖጢዕወን። ሚስተር ትራምፕ ብተወሳኺ ነቲ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣብ ዓለም ሰላም ከስፍን’ዩ ተባሂሉ ዝተገብረ ዉዕል ምጥሓስ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ዝነበረ ዝተዓጻጸፈ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክገብር ምዃኑ ፈኪሩ ኣሎ።
Published 9 May 2018 at 1:46pm
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