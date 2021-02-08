ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

70 ዝኾኑ ብእምነቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ተፈቲሖም፡ መብርሂ ካብ ሃኒባል ዳኒኤል

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70 people in Eritrea who have been prisoned due to their believes have been released.

Source: Hanibal Daniel

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Published 8 February 2021 at 11:01am
Source: SBS

ኣብ ኤርትራ ብእምነቶም ተኣሲሮም ካብዘለዎ 70 ዝኾኑ ሰባት ካብ ማይ ስርዋን ካልኦት ኣብያተ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ኣለዉ። ብዛዕባዚ ዝምልከት ብቐረባ ሓበሬታ ዝከታተል ኣቶ ሃኒባል ዳኒኤል መብርሂ ሂቡ ኣሎ።

Published 8 February 2021 at 11:01am
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