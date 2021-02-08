70 ዝኾኑ ብእምነቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ተፈቲሖም፡ መብርሂ ካብ ሃኒባል ዳኒኤል

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen 70 ዝኾኑ ብእምነቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ተፈቲሖም፡ መብርሂ ካብ ሃኒባል ዳኒኤልPlay11:48ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Hanibal DanielGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.34MB)Published 8 February 2021 at 11:01amSource: SBS ኣብ ኤርትራ ብእምነቶም ተኣሲሮም ካብዘለዎ 70 ዝኾኑ ሰባት ካብ ማይ ስርዋን ካልኦት ኣብያተ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ኣለዉ። ብዛዕባዚ ዝምልከት ብቐረባ ሓበሬታ ዝከታተል ኣቶ ሃኒባል ዳኒኤል መብርሂ ሂቡ ኣሎ።Published 8 February 2021 at 11:01amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ