ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓጸርቲ ጸብጻባት ካብ ኢትዮጵያ (11 ሰነ 2018)

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Ethiopia news

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Published 11 June 2018 at 1:47pm
By SBS Tigrinya
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ተቓውሞ ህዝቢን ውድባትን አንፃር ሃንደበታዊ መግለፂ ኢህወደግ አብ ጉዳይ ብይን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን፡፡ ሹም ኢታማዦር ሓይልታት ምክልካል ኢትዮጵያ መጀር ጀነርራል ሳሞራ የኑስ ብጀነራል ሰዓረ መኮነን ከምዝተተክኡ ብመንግስቲ ዝውነና ትካላት ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ ሰብ ርእሰማል ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ብሙሉእን ብክፋልን ክሽየጣ ከም ዝተሓስበ፡፡ ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ዶ.ር ኣብይ ኣሕመድ ኡጋንዳ ስለቲ አብ ኢትዮጵያ ርግኣት ክህልዉ ዝገበሮ ፃዕሪ ላዕለዋይ ሽልማት ከም ዘበርከተትሉን ብኡ አቢሉ ንምሸቱ ናብ ግብፂ ከም ዝገሸን

Published 11 June 2018 at 1:47pm
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