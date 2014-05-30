ኣካታዒ መደረ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ

Published 31 May 2014 at 7:28am, updated 7 September 2020 at 7:36pm
Source: SBS
ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ዝስማዕ መደረን ቃለ መጠይቓትን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርሕ ዝበዝሐ ግዜ ኣዘራራቢ ኣርእስትታት ኣይሰኣኖን ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብምኽንያት ጽንብል መበል 24 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንፖለቲካዊ ህንጸት ብዝምልከት ዝሃቦ መግለጺ ብዙሕ ከዛርብ ድሕሪ ምጽናሕ እነሆ ድማ ሕጂ ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ጽንብል ናጽነት ኣብ ዘስምዖ መደረ ካልእ ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ሑዙ ተቐልቂሉ - ምጅማር መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም!! እዚ ናይ ሕጂ ኣካታዒ ኣርእስቲ ግን ካብቶም ዝቐደሙ ፍልይ ዝበለን ንብዙሓት ዘስደመመን ኢዩ።
Published 31 May 2014 at 7:28am, updated 7 September 2020 at 7:36pm
Source: SBS
Share