ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ሰንፈላል ዝርከቡ ስደተኛታት መንግስቲ እስራኤል ቀጺሉ ዝወስዶ ስጉምቲ ይጽበዩ፡

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Refugees in limbo awaiting Israel's next action

Source: TimesofIsrael

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Published 4 May 2018 at 8:26pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS

ውዕል ውዱብ ሕቡራት ሃገራት አብ ዘይብሉን ብጃምላ ናይ ምጥራዝ መደብ ድሕሪ ምፍራሱን አፍሪቃውያን ሓተትቲ ዑቅባ ደጊሞም ንጹር ዘይኮነ መጻኢ የማዕድው። ጽሑፍ +972

Published 4 May 2018 at 8:26pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

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