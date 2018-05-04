ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ሰንፈላል ዝርከቡ ስደተኛታት መንግስቲ እስራኤል ቀጺሉ ዝወስዶ ስጉምቲ ይጽበዩ፡Play08:58ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: TimesofIsraelGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.11MB)Published 4 May 2018 at 8:26pmBy SBS TigrinyaSource: SBS ውዕል ውዱብ ሕቡራት ሃገራት አብ ዘይብሉን ብጃምላ ናይ ምጥራዝ መደብ ድሕሪ ምፍራሱን አፍሪቃውያን ሓተትቲ ዑቅባ ደጊሞም ንጹር ዘይኮነ መጻኢ የማዕድው። ጽሑፍ +972Published 4 May 2018 at 8:26pmBy SBS TigrinyaSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ