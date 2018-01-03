ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣፍሪቃዊያን ዓዋሉ ኣብ ኣውስትራሊያ

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Berhan Ahmed (SBS)

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Published 3 January 2018 at 11:01am, updated 3 January 2018 at 11:09am
By SBS Tigrinya
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ካብ ትምህርቲ ቦዂሮምን ስራሕ ሲኢኖምን ኣብ ስርቅን ዕግርግርን ባእስን ዝሳተፉ ኣፍሪቃዊያን ስደተኛታት ንፖለቲከኛታት ኣውስትራሊያ የጣርዕዎም ኣለዉ። ኣብ ደቡባዊ ክፋል መልበርን ኣብ ሓደ ናይ ስድራ መዘናግዒ ስፍራ ዝተፈጸመ ገበን ምስ ኣፍሪቃዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ዓዋሉ መንእሰያት ብምትሕሓዙ፡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ስግኣት ወዲቖም፡ ነቲ መዘናግዒ ቦታ ክጥቀምሉ ከምዘይከኣሉ ተገሊጹ። መራሕቲ ማሕበረ ሰባት እቲ ከባቢ ጸገም ከምዘሎ እንተኣመኑ’ኳ ኣብዚ ገበን ዝሳተፉ ዉሑዳት ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣፍሪቃ ከምዝኾኑ ገሊጾም።

Published 3 January 2018 at 11:01am, updated 3 January 2018 at 11:09am
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