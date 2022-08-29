SBS Tigrinya

ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ፈቓድ ስራሕ ስለዝደንጎዮ ኣብ ግጥም ኣንጻር ዎልቭስ ኣይተሳተፈን

SBS Tigrinya

Eritrean Swedish Alexander Isak

Aexander Isak Credit: Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 29 August 2022 at 2:03pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (29/08/2022) * ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ያለምዘርፍ የኋላውን ጀማል ይመርን ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኣንትሪም ኮስት ናይ'ቲ ውድድር ሓድሽ ክብረወሰን ብዝኾነ ግዜ ደጊሞም ተዓዊቶም፣ * ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ብረታኘ ክላሲክ ኣብ ፈረንሳ ካብ ዝለዓሉ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ብምውዳእ 6ይ ወጺኡ፣ * ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ናብ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ቻን 2023 ንምሕላፍ ቀዳማይ እግሪ መጻረዪ ግጥመን ኣካይደን ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላልየን፣ * ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣጥቃዓይ ኩዕሶ እግሪ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኒውካስትል ዩናይትድ ብከባቢ 60 ሚልዮን ፓውንድ ምስኣ ክጽንበር ከምዘፈረመቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ፣ ናይ ስራሕ ፈቓዱ ገና ስለዘይተዋህቦ ግን ኣብ ግጥም ኣንጻር ዎልቭስ ከይተሰለፈ ተሪፉ፣ * ተሳትፎ ኣሜሪካዊ ገዲም ኩዕሶ ሰኪዐት ሻኪል ኦኒል ኣብ ጉዳይ ደቀባት ኣውስትራልያ ፍልልያት ርእይቶን ክትዕን ፈጢሩ

Published 29 August 2022 at 2:03pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
Share

Latest podcast episodes

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Qatar FIFA world cup 2022.jpg

ቐጠር ኣብ ዋንጫ ዓለም ቢራ ከተፍቅድ'ያ፣ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ዶብስ 4ይ ወጺኡ፣ ኢትዮጵያ ናብ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ 2022 ሓሊፋ

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (01/09/2022)

Homeland Report.png

ኲናት ትግራይ ናብ ኣርባዕተ ግንባራት ኣብ ዝሰፍሓሉ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቱ የዐግስ ክብል መንግስቲ ትግራይ መልእኽቲ ኣሕሊፉ