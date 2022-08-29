ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ፈቓድ ስራሕ ስለዝደንጎዮ ኣብ ግጥም ኣንጻር ዎልቭስ ኣይተሳተፈን

Aexander Isak Credit: Getty Images
Published 29 August 2022 at 2:03pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (29/08/2022) * ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ያለምዘርፍ የኋላውን ጀማል ይመርን ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኣንትሪም ኮስት ናይ'ቲ ውድድር ሓድሽ ክብረወሰን ብዝኾነ ግዜ ደጊሞም ተዓዊቶም፣ * ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ብረታኘ ክላሲክ ኣብ ፈረንሳ ካብ ዝለዓሉ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ብምውዳእ 6ይ ወጺኡ፣ * ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ናብ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ቻን 2023 ንምሕላፍ ቀዳማይ እግሪ መጻረዪ ግጥመን ኣካይደን ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላልየን፣ * ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣጥቃዓይ ኩዕሶ እግሪ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኒውካስትል ዩናይትድ ብከባቢ 60 ሚልዮን ፓውንድ ምስኣ ክጽንበር ከምዘፈረመቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ፣ ናይ ስራሕ ፈቓዱ ገና ስለዘይተዋህቦ ግን ኣብ ግጥም ኣንጻር ዎልቭስ ከይተሰለፈ ተሪፉ፣ * ተሳትፎ ኣሜሪካዊ ገዲም ኩዕሶ ሰኪዐት ሻኪል ኦኒል ኣብ ጉዳይ ደቀባት ኣውስትራልያ ፍልልያት ርእይቶን ክትዕን ፈጢሩ
Published 29 August 2022 at 2:03pm
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