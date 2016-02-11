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ምስጢራዊ ወትሃደራዊ መደበራት ኣመሪካ፡ ኣብ ኣፍሪቃ

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Published 11 February 2016 at 3:38pm
By Beyene Semere
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ኣመሪካ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ብርክት ዝበለ ምስጢራዊ ወትሃደራዊ መደበራት ከምዘሎዋ ተቓሊዑ ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ 60 ዝኣክል ንዝተፈላለየ ንጥፈታት እትግገለሎም መደበራት ከምትውንን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይገልጽ ። እቲ መደበራት ኣብ 34 ሃገራት ይርከብ። እዚ 60 % ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ የጠቓልል። Nick Turse ዝተባህለ ናይ መርመራ ጋዜጠኛ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕታት ተሞርኪሱ ዝሕተማ መጽሓፍ ንወትሃደራዊ መደበራት ኣመሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣስፊራ ኣላ። እታ '' ናይ ጽባሕ ዓውደ- ዉግእ' ('Tomorrow's Battlefield ') ዘርእስታ መጽሓፍ፡ መንግስቲ ኣመሪካ ብወግዒ ክፍለጥ ንዘይደልዮ ወትሃደራዊ ምንቅስቓሳት ተቃልዕ። እቲ መደበራት ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ከምኡ'ውን ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ዝተዘርግሐ ምዃኑ ይግለጽ። ዝበዝሕ ካብዚ መደበራት ንመዓርፎ ናይ ጽዕነትን ሰብ ኣልቦን ነፈርቲን ንምኽዛን ነዳዲን ከምዘገልግል ይጥቀስ።

Published 11 February 2016 at 3:38pm
By Beyene Semere
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