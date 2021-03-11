"ወተሃደራት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹ፣ መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘይግህስ ሓይሊ ፀጥታ ክህሉ" ጻዊዒት ሚ/ር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ
Source: AAP
ሓጸርቲ ጸብጻባት ሚንስተር ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ቢሊንከን ኣብ ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ንዝበሉዎ ምጽናት ዓሌት ኮይኖም። ጉዳይ ትግራይ ዝረኣየሉ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሎምዓንቲ ክሳለጥ እዩ። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነማርያም ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ምጽናት ዓሌት ንምቅዋም መዝነቶም ከም ዝራሕርሑ ገሊጾም። መንግስቲ ፌደራል ናብ መቐለ ዝዓደሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝማኽሎም ዲፕሎማስያሰኛታት ህዝቢ መቐለ ንክልተ መዓልታት ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ተቓውሞን ዝወረዶ ማህሰይትን ገሊጹሎም።
Published 11 March 2021 at 3:54pm
Source: SBS
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