ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ወተሃደራት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹ፣ መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘይግህስ ሓይሊ ፀጥታ ክህሉ" ጻዊዒት ሚ/ር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 11 March 2021 at 3:54pm
Source: SBS

ሓጸርቲ ጸብጻባት ሚንስተር ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ቢሊንከን ኣብ ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ንዝበሉዎ ምጽናት ዓሌት ኮይኖም። ጉዳይ ትግራይ ዝረኣየሉ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሎምዓንቲ ክሳለጥ እዩ። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነማርያም ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ምጽናት ዓሌት ንምቅዋም መዝነቶም ከም ዝራሕርሑ ገሊጾም። መንግስቲ ፌደራል ናብ መቐለ ዝዓደሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝማኽሎም ዲፕሎማስያሰኛታት ህዝቢ መቐለ ንክልተ መዓልታት ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ተቓውሞን ዝወረዶ ማህሰይትን ገሊጹሎም።

Published 11 March 2021 at 3:54pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ