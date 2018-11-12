ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዝኽሪ ሚእቲ ዓመት ምኽታም ቀዳማይ ዉግእ ዓለም

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Feature

Polygon Wood, Belgium Source: SBS

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Published 12 November 2018 at 3:09pm
By Beyene Weldegiorgis
Source: SBS
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ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተጋበአ ናይ መራሕቲ ኣኼባ፡ ናይ ጀርመንን ፈረንሳን መራሕቲ ሓደጋነት ናይዚ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ንፋስ ሃገራውነት ኣጠንቂቖም። መበል 100 ዓመት ምውዳእ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንምዝካር ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ኣብ ፓሪስ ይርከቡ። በቲ ኣብ ፈለማ ሽሕን ትሽዓተ ሚእቲ ዝነበረ ሕጊ መንነት ኣውስትራሊያዊያን ኣብ ቀዳማይ ዉግእ ዓለም ተሰሊፎም ክዋግኡ ዘኽኣል ኣየነበረን። ኣንተኾነ ኣቲ ሕጊ ንብዙሓት ካብዝተፈላለዩ መበቆል ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ካብ ምስታፍ ክዓግቶም ኣይከኣለን። ብቐዳም 10 ሕዳር ነቲ ንሳቶም ዝፈጸምዎ ቅያ ንመዘከርታ ክከውን ተባሂሉ ሓደ ሓወልቲ ተተኺሉ ኣሎ።

Published 12 November 2018 at 3:09pm
By Beyene Weldegiorgis
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