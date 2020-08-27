ኣሸንዳ፡ ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ፖለቲካዊን ኣመቱን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣሸንዳ፡ ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ፖለቲካዊን ኣመቱንPlay15:14ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AshendaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.3MB)Published 27 August 2020 at 7:08pmSource: SBS ኣብዚ ቅንያት ዝበዓል ባህላዊ ጸወታታት ኣሸንዳ ብዙሕ ትርጉማት ከምዘለዎ፡ ኣብ ትግራይ ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ዝተገብሩ መጽናዕቲታት ይሕብሩ። ሎሚ ዝተፈላለዩ ጸወታታት ኣሸንዳን ትርጉማቶምን ኣቕሪብና ኣለና።Published 27 August 2020 at 7:08pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር