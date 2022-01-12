መጥቃዕታት ድሮን ኣብ ማይ ጸብሪ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ዝርከብኦም ብውሑዱ 19 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ሰራሕተኛታት ረዲኤት ሓቢሮም

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen መጥቃዕታት ድሮን ኣብ ማይ ጸብሪ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ዝርከብኦም ብውሑዱ 19 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ሰራሕተኛታት ረዲኤት ሓቢሮምPlay05:01ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: UNGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.68MB)Published 12 January 2022 at 12:39pmSource: SBS መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ማይ ጸብሪ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ዝርከብኦም ብውሑዱ 19 ሰባት ቀቲሉ ደርዘናት ከኣ ኣቚሲሉ ክብሉ ሰራሕተኛታት ረዲኤት ሓቢሮም።Published 12 January 2022 at 12:39pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ