ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መጥቃዕታት ድሮን ኣብ ማይ ጸብሪ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ዝርከብኦም ብውሑዱ 19 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ሰራሕተኛታት ረዲኤት ሓቢሮም

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Ethiopia the situation in Tigray

Source: UN

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Published 12 January 2022 at 12:39pm
Source: SBS

መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ማይ ጸብሪ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ዝርከብኦም ብውሑዱ 19 ሰባት ቀቲሉ ደርዘናት ከኣ ኣቚሲሉ ክብሉ ሰራሕተኛታት ረዲኤት ሓቢሮም።

Published 12 January 2022 at 12:39pm
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