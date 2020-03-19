ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዶ/ር ካትሪን 'ቅድስቲ ኣዲስ ኣበባ' ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚኤን ዓሪፈን።Play02:18ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.22MB)Published 19 March 2020 at 7:21pmSource: SBS ን ኣዴታት ኢትዮጵያን ሙሉእ ሂወተን ሕማም ፌስቱላ ክንኪ ዝሰርሓ.....ኣዉስትርያላዊት ዶ/ር ካትሪን ሃምሊን ኣብ መበል 96 ዓመተን ዓሪፈን !.... "Published 19 March 2020 at 7:21pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር