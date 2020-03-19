ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዶ/ር ካትሪን 'ቅድስቲ ኣዲስ ኣበባ' ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚኤን ዓሪፈን።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Dr Catherine Hamlin, dies age 96

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Published 19 March 2020 at 7:21pm
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ን ኣዴታት ኢትዮጵያን ሙሉእ ሂወተን ሕማም ፌስቱላ ክንኪ ዝሰርሓ.....ኣዉስትርያላዊት ዶ/ር ካትሪን ሃምሊን ኣብ መበል 96 ዓመተን ዓሪፈን !.... "

Published 19 March 2020 at 7:21pm
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