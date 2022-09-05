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ቐጠር ኣብ ዋንጫ ዓለም ቢራ ከተፍቅድ'ያ፣ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ዶብስ 4ይ ወጺኡ፣ ኢትዮጵያ ናብ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ 2022 ሓሊፋ

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Credit: SBS

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Published 5 September 2022 at 1:27pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (05/09/2022) * ኤርትራዊ ኮኾብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽግለታ ዙር ዶብስ ዝድነቕ ራብዓይ ወጺኡ፣ * ኣብ ዙር ብሪጣንያ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ቲም ኩቤካ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን ኤርትራዊ ናሆም ዘርኣይን ዘለውዋ ሽዱሽተ ተቐዳደምቲ ኣሰሊፋ፣ * ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ቀዳም ንሩዋንዳ 1-0 ስዒራ ናብ ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ቻን 2022 ምሕላፋ ኣረጋጊጻ፣ * ቐጠር ግጥም ክዕዘቡ ቲኬት ዝገዝኡ ወይ ዘለዎም ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ 3 ሰዓታትን ሓደ ሰዓት ድሕሪ ምፍጻሙን ኣልኮላዊ ቢራ ክገዝኡ ከተፍቅደሎም ምዃና ሮይተርስ ጸብጺቡ፣

Published 5 September 2022 at 1:27pm
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