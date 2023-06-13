"ቻትጂፒቲ (ChatGPT) ብትግርኛ ኣማዕቢልና ኣለና" ኢንጂኔር ክፍላይ ተወልደብርሃን

"ቻትጂፒቲ (ChatGPT) ብትግርኛ ኣማዕቢልና ኣለና" ኢንጂኔር ክፍላይ ተወልደብርሃንPlay15:30Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.79MB) ኣብዚ እዋን ኣብ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ኣዚዩ ተራቒቑ፡ ቻትጂፒቲ (ChatGPT) ዝበሃል ማዕቢሉ ኣሎ። እዚ ምዕባለ ንወዲ ሰብ ናብ ሓድሽ ናይ ምዕባለ ኩነታት ዘሰጋግር ተባሂሉ ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ እዋን፡ ብቛንቋ ትግርኛ ንምጥቃም ብዘኽእል መገዲ ከምዘማዕበሉ ኢንጂኔር ክፍላይ ተወልደብርሃን ይዛረብ።ShareLatest podcast episodesዕለታዊ ዜና SBS ትግርኛ (12 ሰነ 2023)ሰንበረ ተፍሪ ኣብ ኒው ዮርክ፣ ለመቻ ግርማ ኣብ ፓሪስ ናሆም ኤርሚያስ ኣብ ማራቶን ኣስመራ ተዓዊቶም፣ ጆኮቪች ክብረወሰን ብዝሒ ግራንድ ስላምስ ሒዙ፣ኢትዮጵያ ምእጋድ ሰብኣዊ ሓገዝ ፖለቲካዊ ውሳኔ ክትብል ተቓዊማቶ። (ጸብጻብ)ገንዘብን ልቓሕን (ብ ኣማንኤል ሳህለ)፡ ሳላ ዕስራ ቕርሺ (ብ በየነ ሃይለማርያም)