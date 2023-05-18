"ዓለም ገጢምዋ ዘሎ ብድሆ ንምፍታሕ ቻይናዊ መፍትሒ ዝነኣድ'ዩ።" ፕረ/ኢሳያስ

"ዓለም ገጢምዋ ዘሎ ብድሆ ንምፍታሕ ቻይናዊ መፍትሒ ዝነኣድ'ዩ።" ፕረ/ኢሳያስPlay02:29 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (1.75MB) ፕረሲደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና ምስ ፕረሲደንት ዢ ጂፒን ዝዘተየ ኮይኑ፡ ቻይና ኣብ ምህናጽ ትሕተ ቐርጺ፡ ተለኮሙኒኬሽን፡ ሕርሻን ዕደናን ሃብቲ ዓሳን ንምሕጋዝ ድልውቲ ከም ዘላ ተገሊጹ።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (18 ግንቦት 2023)13 ሆስፒታላት ትግራይ ሓገዝ ናውቲ ሕክምናን ኣፋውስን ከምዝረኸባ ተሓቢሩ።“ኣብ ሃገር’ከሎ መንፈሱ ዝወጸ ሰብ ኣሎ፡ ንሕና’ኸኣ ኣካልና ካብ ሃገር ወጺኡ መንፈስና ግና ኣብ ሃገርና’ዩ ዘሎ።” ቶፊቕ ቑስምላህ2022 ናይ ሞት ፍርዲ ብብዝሒ ዝተራእያ ዓመት