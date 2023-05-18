"ዓለም ገጢምዋ ዘሎ ብድሆ ንምፍታሕ ቻይናዊ መፍትሒ ዝነኣድ'ዩ።" ፕረ/ኢሳያስ

Leaders of China and Eritrea

Credit: Beyene Weldegiorgis

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ፕረሲደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና ምስ ፕረሲደንት ዢ ጂፒን ዝዘተየ ኮይኑ፡ ቻይና ኣብ ምህናጽ ትሕተ ቐርጺ፡ ተለኮሙኒኬሽን፡ ሕርሻን ዕደናን ሃብቲ ዓሳን ንምሕጋዝ ድልውቲ ከም ዘላ ተገሊጹ።

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