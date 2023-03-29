ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ደቡባዊ ዉቅያኖሳት ከቢድ ማህሰይቲ ከምዘውረደ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ።

GOOD FRIDAY FISH SALES

Seafood is displayed during Good Friday trade at the Sydney Fish Market in Sydney, Friday, April 15, 2022. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

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ደቂ ሰብ ንምንባር ኣብዛ ፕላኔት ኣብ ዘለዉ ውቅያኖሳት ኣብ ዝፈርዩ ህይወት እዮም ዝምርኮሱ። እንተዀነ ግን: ሓድሽ ስነ-ፍልጠት ከምዘመልክቶ ነዞም ጸጋታት ባሕሪ ህይወታውያን ናይ ምዕቃብ ዓቕሚ ኣዝዩ ሓጺር ዕድመ እዩ ዘለዎ ። ኣብ ኣውስትራልያ እተገብረ ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ፡ እቲ ኣብ ከባቢ ኣንታርክቲካ ዘሎ ኣብ ውቅያኖስ ዘሎ ጥልቀት ፡ ኣብ ዝቕጽል ሰለስተ ዓሰርተታት ዓመታት ናብ ውድቀት እዩ ከምርሕ ፣ እዚ ኣብ ውቅያኖሳት ፡ ኣብ ስርዓተ ኢኮ ባሕርን ኣብ ክሊማን ንዘመናት ጽልዋ ክገብር እዩ ።

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