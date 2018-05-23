ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ኣውስትራሊያ ክወዳደሩ ካብ ዝመጹ ኣትለታት እቶም 250 ኢዶም ክህቡ ኣብ ኣውስትራሊያ ተሪፎም።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

The closing ceremony of the Commonwealth Games

The closing ceremony of the Commonwealth Games Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 23 May 2018 at 2:52pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ኣብ ከተማ ጎልድ ኮስት ናብ ዝተገብረ ጸወታት ኦሎምፒክ ኮመንወልዝ 2018 ንኽሳተፉ ካብ ዝመጹ ኣትለታትን ሓለፍቶምን 250 ሰባት ኣብ ኣውስትራሊያ ከምዝተረፉ ኣብዝግለጸሉ ኣብዘሎ እዋን ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኣውስትራሊያ ክብለጸላ ኣይንሓድጎን ኢና ክብል ሚኒስተር ሆም ኣፈየርስ ፒተር ዳተን ኣጠንቂቑ። መብዛሕትኦም እዞም ተሪፎም ዘለዉ ናይ ዑቕባ ሕቶ ዘመልከቱ ኮይኖም፣ ጉዳዮም ክሳብ ዝጻረ ጊዚያዊ መሰጋገሪ ቪዛ ተዋሂብዎም ኣሎ። እንተኾነ ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ እቶም 50 ወግዓዊ መጽንሒ ወረቐት ኣይረኸቡን ዘለዉ። ሚስተር ዳተን ነዚኣቶም ከምዝርከቡን ከምዝጥረዙን ኣፈራሪሑ ኣሎ።

Published 23 May 2018 at 2:52pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ