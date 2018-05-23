ኣብ ኣውስትራሊያ ክወዳደሩ ካብ ዝመጹ ኣትለታት እቶም 250 ኢዶም ክህቡ ኣብ ኣውስትራሊያ ተሪፎም።

The closing ceremony of the Commonwealth Games Source: AAP
Published 23 May 2018 at 2:52pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብ ከተማ ጎልድ ኮስት ናብ ዝተገብረ ጸወታት ኦሎምፒክ ኮመንወልዝ 2018 ንኽሳተፉ ካብ ዝመጹ ኣትለታትን ሓለፍቶምን 250 ሰባት ኣብ ኣውስትራሊያ ከምዝተረፉ ኣብዝግለጸሉ ኣብዘሎ እዋን ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኣውስትራሊያ ክብለጸላ ኣይንሓድጎን ኢና ክብል ሚኒስተር ሆም ኣፈየርስ ፒተር ዳተን ኣጠንቂቑ። መብዛሕትኦም እዞም ተሪፎም ዘለዉ ናይ ዑቕባ ሕቶ ዘመልከቱ ኮይኖም፣ ጉዳዮም ክሳብ ዝጻረ ጊዚያዊ መሰጋገሪ ቪዛ ተዋሂብዎም ኣሎ። እንተኾነ ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ እቶም 50 ወግዓዊ መጽንሒ ወረቐት ኣይረኸቡን ዘለዉ። ሚስተር ዳተን ነዚኣቶም ከምዝርከቡን ከምዝጥረዙን ኣፈራሪሑ ኣሎ።
Published 23 May 2018 at 2:52pm
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