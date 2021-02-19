ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብ 'ሃሽታግ' ይበዳድሁ።

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Published 20 February 2021 at 9:57am
Source: SBS

ኣብዚ ቕነ ኣብ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራዊያንን ኢትዮጵያዊያንን ብብድሆታት (ቻለንጂስ) ኣሰንዮም ክካትዕሉ፡ ክካሰስሉ፡ ክወቓቐስሉ፡ ክተኣራረምሉ ኣብ ገሊኡ ክጸራረፍሉ ዝቐነዩ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ዳህሲስዎም ኣሎ።

Published 20 February 2021 at 9:57am
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