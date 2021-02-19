ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብ 'ሃሽታግ' ይበዳድሁ።Play11:22ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.78MB)Published 20 February 2021 at 9:57amSource: SBS ኣብዚ ቕነ ኣብ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራዊያንን ኢትዮጵያዊያንን ብብድሆታት (ቻለንጂስ) ኣሰንዮም ክካትዕሉ፡ ክካሰስሉ፡ ክወቓቐስሉ፡ ክተኣራረምሉ ኣብ ገሊኡ ክጸራረፍሉ ዝቐነዩ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ዳህሲስዎም ኣሎ።Published 20 February 2021 at 9:57amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ