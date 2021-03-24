ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ናይ ኣውስትራሊያ ቪዛኻ ምስዝወድቕ እንታይ ትገብር? (መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Consequences of letting your visa expire

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Published 24 March 2021 at 6:19pm
Source: SBS

ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራሊያ እንተሃልዩ እሞ ቪዛኡ እንተወዲቑ እንታይ ይገብር? ዘይሕጋውያንን ዜጋታት ዘይኮኑ ሰባት ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክእሰሩን ካብታ ሃገር ክጥረዙን ይኽእሉ'ዮም። ኣብ ኣውስትራሊያ ዝወደቐ ቪዛ እንተሒዝካ እንታይ ትገብር?

Published 24 March 2021 at 6:19pm
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