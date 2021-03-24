ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ናይ ኣውስትራሊያ ቪዛኻ ምስዝወድቕ እንታይ ትገብር? (መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)Play09:25ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.11MB)Published 24 March 2021 at 6:19pmSource: SBS ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራሊያ እንተሃልዩ እሞ ቪዛኡ እንተወዲቑ እንታይ ይገብር? ዘይሕጋውያንን ዜጋታት ዘይኮኑ ሰባት ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክእሰሩን ካብታ ሃገር ክጥረዙን ይኽእሉ'ዮም። ኣብ ኣውስትራሊያ ዝወደቐ ቪዛ እንተሒዝካ እንታይ ትገብር?Published 24 March 2021 at 6:19pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ