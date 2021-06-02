ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዘተ ምስ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ እንጦንዮስ ዘጽልሉ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለ ቤተ ክህነት ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት።

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Interview with Religiouse leaders

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Published 2 June 2021 at 10:48pm
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ቀሺ ሓለፎም ካብ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣመሪካ፡ መርጌታ እስጢፋኖስ ካብ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያን ኣብ መላእ ዓለም ብዛዕባ ክልቲኡ ጉጅለ ቤተ ክህነት ዘሎ ፍልልይን ምምስሳልን ብተወሳኺ ብዛዕባ ምምራጽ ሓዲሽ ፓትርያርክ ዘትዮም ኣለዉ።

Published 2 June 2021 at 10:48pm
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