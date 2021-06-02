ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዘተ ምስ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ እንጦንዮስ ዘጽልሉ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለ ቤተ ክህነት ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት።Play30:11ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (39.76MB)Published 2 June 2021 at 10:48pmSource: SBS ቀሺ ሓለፎም ካብ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣመሪካ፡ መርጌታ እስጢፋኖስ ካብ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያን ኣብ መላእ ዓለም ብዛዕባ ክልቲኡ ጉጅለ ቤተ ክህነት ዘሎ ፍልልይን ምምስሳልን ብተወሳኺ ብዛዕባ ምምራጽ ሓዲሽ ፓትርያርክ ዘትዮም ኣለዉ።Published 2 June 2021 at 10:48pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ