ብዛዕባ ህሉው ኩነታትና ምስትንታን ምስ ኣባ ስምኦን ምሕረት-ኣብ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ብዛዕባ ህሉው ኩነታትና ምስትንታን ምስ ኣባ ስምኦን ምሕረት-ኣብPlay12:26ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.79MB)Published 18 April 2020 at 10:14amSource: SBS ቅነ ሕማማትን ቅነ በዓላት ትንሳኤን ምስቲ ኣብ ዓለም ወሪዱ ብዛዕባ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣተሓሒዞም ኣመቱን ወዲ ሰብ ክኾኖ ብዛዕባዝ ግብኦ ነገራትን ንምስትንታ ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣባ ስምኦን ገሊጾም ኣለዉ።Published 18 April 2020 at 10:14amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር