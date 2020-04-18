ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብዛዕባ ህሉው ኩነታትና ምስትንታን ምስ ኣባ ስምኦን ምሕረት-ኣብ

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Published 18 April 2020 at 10:14am
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ቅነ ሕማማትን ቅነ በዓላት ትንሳኤን ምስቲ ኣብ ዓለም ወሪዱ ብዛዕባ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣተሓሒዞም ኣመቱን ወዲ ሰብ ክኾኖ ብዛዕባዝ ግብኦ ነገራትን ንምስትንታ ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣባ ስምኦን ገሊጾም ኣለዉ።

Published 18 April 2020 at 10:14am
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