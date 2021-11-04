“ካብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈጸመ ከቢድ ኩነታት እቲ ዝዓበየ ዘትረፍናዮ ነገር ናይ ተጋሩ ሓድነት’ዩ።”

Dr. Kidane Tadesse, Dr. Aderajacew Hadis and Ato Mulugieta Demowoz Source: Supplied
Published 4 November 2021 at 4:52pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
ኣብ ትግራይ ኲናት ካብዝጅመር ሓደ ዓመት ኣቑጺሩ ኣሎ። እዚ ኲናት ካብ ትግራይ ሓሊፉ ሎሚ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ልሒሙ ይርከብ ኣሎ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተፈጸመ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዉሽጢን ኣብ ወጻኢን ዝርከቡ ተጋሩ ከቢድ ጽልዋ ኣሕዲሩ እዩ። በዚ ዝኽሪ ምኽንያት ጌርና ንመራሕቲ ማሕበረሰ ትግራይ ማለት ንዶ/ር ኣደራጃቸው ሓዲሽ፡ ዶ/ር ኪዳነ ታደሰ ከምኡውን ንኣቶ ሙሉጌታ ደሞዝ ሓሳቦም ሂዝቦሙና ኣለዉ። ቀዳማይ ክፋሉ ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።
Published 4 November 2021 at 4:52pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS
Share