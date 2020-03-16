ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትPlay16:01ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (29.34MB)Published 16 March 2020 at 5:09pmSource: SBS ሎሚ እንርእዮም ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፥ ኮሮና ቫይረስ፥ ስግኣትን ዳእላታት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት። ኣዛራቢ ትሕዝቶ ጽሑፍ ቀሺ ሙሴን ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን። ዋንነት ተለቪዥን ኤሪሳት።Published 16 March 2020 at 5:09pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር