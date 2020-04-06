ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትPlay14:33ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.66MB)Published 6 April 2020 at 5:03pmSource: SBS ኣብዚ ሰሙን ዓብለልቲ ዛዕባ መዛረቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኮይኖም ካብ ዝቐነዩ፡ ሎሚ ዝተዳህሰሱ ፥ኮሮና ቫይረስ ፥ ነብይ ስሑልን ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያን፡ ካልኦትን ቀሪቦም ኣለዉ።Published 6 April 2020 at 5:03pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር