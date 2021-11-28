ብዙሓት ሃገራት ብስንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዶባተን ይዓጽዋ።

European Commission President Ursula von der Leyen delivers a media statement on the coronavirus disease (COVID-19) pandemic Source: Reuters
ውድብ ጥዕና ዓለም ዓርቢ ነቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኽበ B.1.1.529 ዝተባህለ ሓድሽ ዘርኢ ኮቪድ-19 ፡ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ንመጀመርታ ግዜ ዝተረኽበ ኮይኑ ፡ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢን ኦህ-ሜ-ክሮን ዝብል ስም እተዋህቦን ምዃኑ ኣፍሊጡ ። ኦሚክሮን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክፍሊ ኮቪድ-19 ከምዝኾነን ኣማራጺታት ከም ዝኸውን ገበሮ ፣ ምስቲ ኣብ መላእ ዓለም ዓብላሊ ዝዀነ ደልታ: ከምኡውን ምስቶም ዝደኸሙ ዓይነታት ኣልፋ: ቤታን ጋማን ተሰሪዑ ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ካብቲ ዞባ በረራታት ብምእጋድ ግብረ መልሲ ሂበን ኣለዋ: ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣውስትራሊያ ኣሰረን ስዒባ ኣላ።
Published 28 November 2021 at 6:59pm
Source: SBS
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