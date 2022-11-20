ስኽፍታታት ምውሳኽ መልከፍቲ ኮቪድ ኣብ ቅነ በዓላት ልደት

ኣብ ብሪዝቤን ፡ ሰሉስ 5 ሚያዝያ 2022 ፡ ኣብ ራፒድ ኣንቲጂን ተስቲን (RAT) ኣሉታዊ ውጽኢት ከም እተረኽበ የርኢ ። Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE
Published 20 November 2022 at 12:11pm
By Rena Sarumpaet
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
ወቕቲ በዓላት ልደት እናቐረበ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ራብዓይ ማዕበል ኮቪድ-19 ከይለዓል ዘተሓሳስብ ኮይኑ: በዚ ድማ ሰባት ተኣፈፍቲ ናብ ዝዀኑሉ ቦታታት ቅድሚ ምኻዶም ናይ RAT መርመራ ክገብሩ ርእይቶታት ኣሎ ። ገሊኦም ካብ እተፈላለየ ድሕረ ባይታ ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ማሕበረሰብ’ውን ነዚ ንምግባር ይዳለዉ ኣለዉ ።
Published 20 November 2022 at 12:11pm
By Rena Sarumpaet
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
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