ኣብ ተስዓታት ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ለውጢን፡ ጽልዋኡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን

Ibrahim Ali (PhD) and Amanul Elias (PhD) Source: SBS Tigrinya
Published 29 May 2018 at 12:01pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ቅድሚ 27 ዓመታት ኣብዚ ቕነ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዓቢ ለውጢ ዝተራእየሉ ቅነ እዩ። ነዚ ኣመልኪትና በቲ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመጸ ለውጢን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን እቲ ዞባ እንታይ መልክዕ ሒዙ ከምዝቐጸለ፣ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክንስ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ዶክተር ኢብራሂም ዓሊ ካብ ኤስ.ቢ.ኤስ ተንቲኖም ኣለዉ። ኣብዚ ዘተ፣ ኣብተን ሃገራት ዝመጸ ለውጢን ዝሰዓቡ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ኣካይዳ እተን ሃገራት ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኸመይ ጸልይዎ ዝብሉ ብሰፊሑ ተተንቲኖም ኣለዉ።
Published 29 May 2018 at 12:01pm
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