ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ንዝረኸብናዮ ኣገልግሎት ሞቕሽሽ ወይ ቲፕ ንህብዶ? (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)Play08:13ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.71MB)Published 20 July 2022 at 11:33amSource: SBS ሞቕሽሽ ንሰራሕተኛታት ከም ዓስቢ ጽቡቕ ኣገልግሎት ገንዘብ ምሃብ እዩ ። ብጥረ ገንዘብ ወይ ብኻልእ መገዲ ክፍሊት ክኽፈል ይኽእል ። ኣብ ኣውስትራሊያ ብዙሕ ዘይንጹር ነገር ኣሎ ፤ ሞቕሽሽ ምሃብ ከምዘይግባእ ሓደሓደ ግዜ ይቑጸር እዩ ።Published 20 July 2022 at 11:33amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ