ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ንዝረኸብናዮ ኣገልግሎት ሞቕሽሽ ወይ ቲፕ ንህብዶ? (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

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Published 20 July 2022 at 11:33am
Source: SBS

ሞቕሽሽ ንሰራሕተኛታት ከም ዓስቢ ጽቡቕ ኣገልግሎት ገንዘብ ምሃብ እዩ ። ብጥረ ገንዘብ ወይ ብኻልእ መገዲ ክፍሊት ክኽፈል ይኽእል ። ኣብ ኣውስትራሊያ ብዙሕ ዘይንጹር ነገር ኣሎ ፤ ሞቕሽሽ ምሃብ ከምዘይግባእ ሓደሓደ ግዜ ይቑጸር እዩ ።

Published 20 July 2022 at 11:33am
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