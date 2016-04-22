ኣብ ኣውስትራሊያ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ውጽኢት ምርምር ዶ/ር ኣማኒኤል ኤልያስ

Amaniel Elias Source: Amaniel Elias
Published 23 April 2016 at 5:38am, updated 10 May 2016 at 12:31pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ብዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ጥዕና ብዘስቦ ሃስያ: ኣውስትራሊያ ዓመታዊ ክሳብ $44.9 ቢሊዮን ዶላር ናይ ገንዘብ ክሳራ የምጽኣላ ዝሓዘ ዉጽኢት ምርምር ብተመራማሪ ቁጠባ ዶ/ር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክንስ ዩኒቨርሲቲ ተፈሊጡ። እዚ ዉጽኢት ምስተገልጸ ዳርጋ ኩለን ጋዜጣታት፡ ራዲዮታትን ተለቪዢናትን ኣውስትራሊያ ንዶ/ር ኣማኒ ኤልን ሱፐርቫይዘሩን እናዓደማ ክካትዓሉ ቀኒየን፡ ንሕና'ውን ነቲ ክበሃልን ክለዓል ዝቐነየ ሕቶታትን ርእይቶታትን ከብርሃልና ዓዲምናዮ፡ እንሆ ድማ ነቕርበልኩም፡፣
Published 23 April 2016 at 5:38am, updated 10 May 2016 at 12:31pm
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