መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት)

Source: Million Haileselasie
Published 27 September 2018 at 3:35pm
By SBS Tigriinya
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ፀብፃብ ቀዳማይ መዓልቲ መበል 13 ጉባኤ ህወሓት። መደረ ኣቦወምበር እቲ ውድብን ወከልቲ ዉዱባትን ናይ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ናይ ደገፍ መል እኽትታት ቀሪቡ። ብድሕርዚ እቲ ጉባኤ ኣባላት ፕረዚድየም ሓርዩ። እቶም ዝተሓረዩ ኣባላት ፕሬዚድየም ድማ 1. ዶር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል 2. ፈትለወርቅ ገብረእግዛብሄር 3. ጌታቸዉ ረዳ 4. ኣለም ገብረዋህድ 5. ዶር ኣርከበ ዑቕባይ ጌሩ ሓርዩ። ናይ ፈለማ መዓልቲ ጽሟቕ ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣሎ። #TPLF
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