ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሰሉስ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚተ ዶብ ክእከብ ተሰማሚዖም።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

IGAD meeting

Source: EBC

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Published 21 December 2020 at 3:57pm
Source: SBS

ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ቦታታት ከምተቖጻጸረ ተሓቢሩ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሰሉስ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚተ ዶብ ክእከብ ተሰማሚዖም። ኣብ ሱዳን ናይ ተቓዉሞ ሰልፊታት ክግበር ቀንዩ።

Published 21 December 2020 at 3:57pm
Source: SBS
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