ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሰሉስ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚተ ዶብ ክእከብ ተሰማሚዖም።Play08:24ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: EBCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.96MB)Published 21 December 2020 at 3:57pmSource: SBS ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ቦታታት ከምተቖጻጸረ ተሓቢሩ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሰሉስ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚተ ዶብ ክእከብ ተሰማሚዖም። ኣብ ሱዳን ናይ ተቓዉሞ ሰልፊታት ክግበር ቀንዩ።Published 21 December 2020 at 3:57pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ