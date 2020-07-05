ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መንግስቲ፡ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብሰላም ክፈትሖ ዉ.ሕ.ሃ. ን ካልኦትን ጸዊዖም።

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Africa News

Source: EBC

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Published 5 July 2020 at 5:41pm
Source: SBS

ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዉሕሃብ: ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮሚያን ተኸሲቱ ዘሎ ተቓዉሞ፡ ናይ ብሄር መልክዕ ምሓዙ ከምዘተሓሳስቦ ኣፍሊጡ። መንእሰያት ኣብ ብሄር ዘተኮረ ናይ ሓይሊ ግጭት ከወግዱ፡ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ድማ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክቑጠቡ ኣተሓሳሲቡ። ናይ ኢንተርኔት ምዕጻው ናይ ሓበሬታ ነጻነት ምግዳብ ስለዝኾነ፡ ዉጥረታት ክጋደዱ ስለዝገብር መንግስቲ ብቕልጡፍ ክኸፍቶ ኣተሓሳሲቡ።

Published 5 July 2020 at 5:41pm
Source: SBS
 

 

ሓጸርቲ ፍጻሜታት ዞባና፥

  • መንግስቲ፡ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብሰላም ክፈትሖ ዉ.ሕ.ሃ. ን ካልኦትን ጸዊዖም።
  • ናይ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ብወግዒ ተመስሪቱ።
  • ንልዕሊ 18 ዓመታት ተኣሲሩ ዘሎ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቕ ብህይወቱ ክህሉ ከምዝኽእል ተገሊጹ።
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