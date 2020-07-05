ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen መንግስቲ፡ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብሰላም ክፈትሖ ዉ.ሕ.ሃ. ን ካልኦትን ጸዊዖም።Play09:45ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: EBCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.97MB)Published 5 July 2020 at 5:41pmSource: SBS ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዉሕሃብ: ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮሚያን ተኸሲቱ ዘሎ ተቓዉሞ፡ ናይ ብሄር መልክዕ ምሓዙ ከምዘተሓሳስቦ ኣፍሊጡ። መንእሰያት ኣብ ብሄር ዘተኮረ ናይ ሓይሊ ግጭት ከወግዱ፡ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ድማ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክቑጠቡ ኣተሓሳሲቡ። ናይ ኢንተርኔት ምዕጻው ናይ ሓበሬታ ነጻነት ምግዳብ ስለዝኾነ፡ ዉጥረታት ክጋደዱ ስለዝገብር መንግስቲ ብቕልጡፍ ክኸፍቶ ኣተሓሳሲቡ።Published 5 July 2020 at 5:41pmSource: SBS ሓጸርቲ ፍጻሜታት ዞባና፥መንግስቲ፡ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብሰላም ክፈትሖ ዉ.ሕ.ሃ. ን ካልኦትን ጸዊዖም።ናይ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ብወግዒ ተመስሪቱ።ንልዕሊ 18 ዓመታት ተኣሲሩ ዘሎ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቕ ብህይወቱ ክህሉ ከምዝኽእል ተገሊጹ።ShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር