ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ኤርትራ ናብዚ ዉግእ ኣይኣተወትን” ኢትዮጵያ። “ኬንያ ፕረሲደንታ ክትፈልጥ ትዳሎ። ሱዳን ድሕሪ 26 ዓመታት ኣምባሳደር ኣመሪካ ትቕበል።

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Credit: AAP, Sudan

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Published 4 September 2022 at 2:31pm
Source: SBS

እዚ ሰሙን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ማዕከናት ዜና፡ - ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንምስሕሓብ ፕረሲደንት ኬንያ ክውስን ይሸባሸብ፡ ግጭት ከይፍጠር ይስጋእ። - ወተሃደራዊ ግጭት ኣብ ትግራይ ኣብዝቕጽለሉ ዘሎ፡ እቲ ዉግእ ደው ክብል ጻዊዒት ይቐርብ፡ ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ናብ ኢትዮጵያ የምርሕ። - ኣመሪካ ድሕሪ 26 ዓመታት ቀዳማይ ናይ ሕ.መ.ኣ. ኣምባሳደር ኣብ ሱዳን ወረቐት ስርሑ ኣቕሪቡ። - ኣል-ሸባብ ኣብ ሶማል ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ: ብውሑዱ 19 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም።

Published 4 September 2022 at 2:31pm
Source: SBS
ቀንዲ ነጥቢታ
  • - ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንምስሕሓብ ፕረሲደንት ኬንያ ክውስን ይሸባሸብ፡ ግጭት ከይፍጠር ይስጋእ
  • ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ናብ ኢትዮጵያ የምርሕ
  • - ኣመሪካ ድሕሪ 26 ዓመታት ቀዳማይ ናይ ሕ.መ.ኣ. ኣምባሳደር ኣብ ሱዳን ወረቐት ስርሑ ኣቕሪቡ።
  • ኣልሸባብ 19 ሰላማዊያን ሰባት ቀቲሉ
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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