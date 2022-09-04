ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ኤርትራ ናብዚ ዉግእ ኣይኣተወትን” ኢትዮጵያ። “ኬንያ ፕረሲደንታ ክትፈልጥ ትዳሎ። ሱዳን ድሕሪ 26 ዓመታት ኣምባሳደር ኣመሪካ ትቕበል።Play09:06ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Credit: AAP, SudanGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.22MB)Published 4 September 2022 at 2:31pmSource: SBS እዚ ሰሙን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ማዕከናት ዜና፡ - ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንምስሕሓብ ፕረሲደንት ኬንያ ክውስን ይሸባሸብ፡ ግጭት ከይፍጠር ይስጋእ። - ወተሃደራዊ ግጭት ኣብ ትግራይ ኣብዝቕጽለሉ ዘሎ፡ እቲ ዉግእ ደው ክብል ጻዊዒት ይቐርብ፡ ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ናብ ኢትዮጵያ የምርሕ። - ኣመሪካ ድሕሪ 26 ዓመታት ቀዳማይ ናይ ሕ.መ.ኣ. ኣምባሳደር ኣብ ሱዳን ወረቐት ስርሑ ኣቕሪቡ። - ኣል-ሸባብ ኣብ ሶማል ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ: ብውሑዱ 19 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም።Published 4 September 2022 at 2:31pmSource: SBSቀንዲ ነጥቢታ- ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንምስሕሓብ ፕረሲደንት ኬንያ ክውስን ይሸባሸብ፡ ግጭት ከይፍጠር ይስጋእፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ናብ ኢትዮጵያ የምርሕ- ኣመሪካ ድሕሪ 26 ዓመታት ቀዳማይ ናይ ሕ.መ.ኣ. ኣምባሳደር ኣብ ሱዳን ወረቐት ስርሑ ኣቕሪቡ።ኣልሸባብ 19 ሰላማዊያን ሰባት ቀቲሉShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ