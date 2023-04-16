ኣመንቲ ክርስትና ንምንታይ'ዮም ንበዓል ትንሳኤ ዓመታዊ ብዓቢ ክብሪ ዘብዕልዎ፧ ጻንሒት ምስ ፓስቶር ብርሃነ መርሶ

ኣመንቲ ክርስትና ንምንታይ'ዮም ንበዓል ትንሳኤ ዓመታዊ ብዓቢ ክብሪ ዘብዕልዎ፧ ጻንሒት ምስ ፓስቶር ብርሃነ መርሶPlay09:21 Credit: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.29MB) ሎሚ ብ ኣመንቲ ክርስትና በዓል ትንሳኤ ይኽበር ኣሎ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ንኣመጻጽኣን ኣከባብራን እቲ በዓል ፓስቶር ብርሃነ መርሶ ካብ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ስላሴ ብርስቤን መብርሂ ሂቦሙና ኣለዉ።ShareLatest podcast episodesኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ግጭት ነቲ ናብ ደሞክራሲ ዝግበር ስግግር ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ። ጸብጻብ ኢንግሊዝኛኣገልግሎታት ጾመ ኣርብዓን በዓለ ትንሳኤን ብኣገላልጻ ድያቆናት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቅድስት ማርያም ብርስቤን።ኣብ ኣምሓራ ዝቐነየ ናዕቢ ሃዲኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ።ጣልያን ንዋሕዚ ጀላቡ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣዊጃ።