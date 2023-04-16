ኣመንቲ ክርስትና ንምንታይ'ዮም ንበዓል ትንሳኤ ዓመታዊ ብዓቢ ክብሪ ዘብዕልዎ፧ ጻንሒት ምስ ፓስቶር ብርሃነ መርሶ

Pastor Berhane Merso

Credit: Supplied

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ሎሚ ብ ኣመንቲ ክርስትና በዓል ትንሳኤ ይኽበር ኣሎ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ንኣመጻጽኣን ኣከባብራን እቲ በዓል ፓስቶር ብርሃነ መርሶ ካብ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ስላሴ ብርስቤን መብርሂ ሂቦሙና ኣለዉ።

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Smoke is seen rising from a neighbourhood in Khartoum, Sudan on 15 April 2023. Source: AAP / Marwan Ali

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ጣልያን ንዋሕዚ ጀላቡ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣዊጃ።