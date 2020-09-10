ሓደ ፖለቲከኛ ኖርወይ ንፕረዚደንት ትራምፕ ንኖቤል ሓጽይዎ; 'ህወሓት ዕጡቕ እንተዘይከውን ኔሩ ከም’ዚ ዓይነት ምርጫ ኣይምተኻየደን'

Election in Tigray

Source: Irish times

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ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (10/09/20220) *** አብ ጥምረት ዘለዋ ክልተ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ግዝአት ኒውሳውዝ ዌልስ አብ ፖሊሲ ምዕቃብ ኳላ ዝነብራሉ ከባቢታት ምስምማዕ ስኢነን፡ *** ሓደ ሕሉፍ የማናዊ ፖለቲከኛ ኖርወይ ንፕረዚደንት ትራምፕ ንስልማት ሰላም ኖቤል ሓጽየዮ ኣለኹ ክብል ገሊጹ። *** ብዙሓት ስደተኛታት ተጨቓጪቖም ተዓቚቦምላ ዝርከቡ ግሪኻዊት ደሴት ለሽቦሽ ባርዕ ሓዊ ኣሽሓት ስደተኛታት ብዘይመዕቆቢ አትሪፍዎም። *** ኮሚሽነር መረጻ ትግራይ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከባ 2700 መድመጺ ነቑጣታት ኣፈናዊ ውጽኢታት መረጻ ካብ ንግሆ ሓሙስ ጀሚረን መታን ክሕብራ ሙሉእ ሰዓታት ለይቲ ክሰርሓ ሓቲቱ።

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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (02/02/2023)

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"እዚ ስልማት ዝለዓለ'ኳ እንተኾነ ድሌት ምሕጋዝ ስለዘለኒ ገና ሰናይ ተግባረይ ክቕጽሎ እየ" - ያሲን ሙሳ

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