ሓደ ፖለቲከኛ ኖርወይ ንፕረዚደንት ትራምፕ ንኖቤል ሓጽይዎ; 'ህወሓት ዕጡቕ እንተዘይከውን ኔሩ ከም’ዚ ዓይነት ምርጫ ኣይምተኻየደን'
Source: Irish times
ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (10/09/20220) *** አብ ጥምረት ዘለዋ ክልተ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ግዝአት ኒውሳውዝ ዌልስ አብ ፖሊሲ ምዕቃብ ኳላ ዝነብራሉ ከባቢታት ምስምማዕ ስኢነን፡ *** ሓደ ሕሉፍ የማናዊ ፖለቲከኛ ኖርወይ ንፕረዚደንት ትራምፕ ንስልማት ሰላም ኖቤል ሓጽየዮ ኣለኹ ክብል ገሊጹ። *** ብዙሓት ስደተኛታት ተጨቓጪቖም ተዓቚቦምላ ዝርከቡ ግሪኻዊት ደሴት ለሽቦሽ ባርዕ ሓዊ ኣሽሓት ስደተኛታት ብዘይመዕቆቢ አትሪፍዎም። *** ኮሚሽነር መረጻ ትግራይ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከባ 2700 መድመጺ ነቑጣታት ኣፈናዊ ውጽኢታት መረጻ ካብ ንግሆ ሓሙስ ጀሚረን መታን ክሕብራ ሙሉእ ሰዓታት ለይቲ ክሰርሓ ሓቲቱ።
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